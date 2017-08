Encore des mesures contre la sécheresse en Indre-et-Loire

Ça n'en finit pas...

Depuis un an en Touraine, il pleut deux fois moins que la normale et chaque semaine on le sent un peu plus (le manque de vert dans les pelouses n'est qu'un exemple parmi d'autres, les agriculteurs galèrent notamment beaucoup). Il a bien plu cette semaine, mais ça ne suffit pas. Donc la préfecture élargit les mesures de restriction des usages de l'eau en Indre-et-Loire. Elle pourra mener des contrôles pour les faire respecter.

Cours d'eau restreints :

Le franchissement du débit d'alerte sur la Veude, la Cisse, la Manse et la Creuse implique l’activation de mesures de restriction des usages de l’eau sur ces bassins versants, ainsi que sur 2 autres bassins dont le régime hydrologique d’étiage est similaire à celui de la Veude : le Négron et la Veude de Ponçay.

Les prélèvements d'eau directs ou indirects sont restreints dans les cours d’eau suivants ainsi que dans leur nappe d'accompagnement (couloir de 200 m de part et d'autre du cours d'eau) :

- la Veude et ses afluents,

- le Négron et ses affluents,

- la Veude de Ponçay et ses affluents,

- La Cisse et ses affluents à l'exception de la Brenne,

- La Manse et ses affluents,

- La Creuse,

Pour les irrigants, les limitations s’effectueront conformément aux prescriptions définies à cet effet dans les arrêtés d’autorisation de prélèvement qui ont été notifiés individuellement aux intéressés pour la saison 2017 et auxquels ils devront se reporter.

· arrosage des pelouses : interdiction de 10 h à 20 h

· lavage des véhicules au domicile : interdiction

· arrosage individuel des potagers (production végétale réservée à la consommation familiale) : autorisé



Cours d'eau interdits :

Le franchissement du débit de crise sur 12 cours d’eau implique la mise en place de mesures d’interdiction de prélèvement sur ces cours d’eau ainsi que dans leur nappe d'accompagnement (couloir de 200 m de part et d'autre du cours d'eau) :

- la Bourouse et ses affluents,

- le ruisseau de Roche et ses affluents,

- le Montison et ses affluents,

- l'Ardillère et ses affluents,

- le ruisseau de la Coulée et ses affluents,

- le ruisseau des Vallées et ses affluents,

- le ruisseau d'Aubigny et ses affluents,

- le Vieux Cher et ses affluents,

- le ruisseau de Parçay et ses affluents,

- le ruisseau de Rigny et ses affluents,

- le ruisseau de la Fontaine Ménard et ses affluents,

- la Roumer et ses affluents,

- la Bresme et ses affluents,

· arrosage des pelouses : interdiction

· lavage des véhicules au domicile : interdiction

· arrosage individuel des potagers (production végétale réservée à la consommation familiale) : autorisé