Des bises et des tubes pour débuter Avoine Zone Groove

Le reportage d'Info-Tours.fr avec Peter Harper, LEJ et Boulevard des Airs.

Il y a des artistes qui savent bien se faire remarquer. Peter Harper en fait partie. Programmé à 19h sur l'espace gratuit d'Avoine Zone Groove, c'est lui qui ouvrait le festival en ce 30 juin. Harper, comme Ben, oui (c'est son frère, et à l'oreille ça s'entend un peu). Sur scène, ce garçon au charme fou donne tout ce qu'il a. Il parle (beaucoup) entre deux chansons, mais pour mieux échanger avec un public qui dîne tout en écoutant avec attention. Et puis arrive la fin du set et le moment où Peter pose sa guitare pour faire le tour du chapiteau et claquer la bise à tout le monde, vraiment tout le monde. Ca a duré longtemps, pas loin d'un quart d'heure, et ça semblait pouvoir ne jamais s'arrêter, comme le disait le refrain de la chanson que la prairie fredonnait...

C'est avec LEJ que l'on a continué la soirée. Depuis deux ans, Lucie, Elisa et Juliette ont su se faire remarquer avec leurs reprises bien à elles. Complices, elles forment un trio choral charmant en donnant un nouvel angle aux tubes de Black Eyed Peace à Jain en passant par Eminem. En français ou en anglais, elles envoient une belle énergie malgré un set finalement assez uniforme. Le public souvent jeune de cette première soirée d'Avoine Zone Groove en a en tout cas bien profité, mais il s'est donné encore plus devant Boulevard des Airs.

Avec plus de dix ans de scène au compteur, le duo a enchainé les tubes pendant une heure avec une générosité et un naturel qui ont vraiment fait plaisir à voir. Faisant revenir les copines d'LEJ pour chanter en groupe leur dernier grand succès Emmène-moi dans une version XXL du plus bel effet, ils ont enflammé une soirée déjà bien énergique. Et le public d'Avoine s'est transformé en machine à chanter, oubliant le froid et les gouttes de pluie se remettant à tomber. Le festival vient de commencer et laisse déjà de bons souvenirs. Ca continue ce samedi avec LP et Matmatah en attendant Flavia Coelho et Vianney ce dimanche après-midi.

Et sans plus attendre, les images...

Claire VINSON