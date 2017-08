4 blessés dont un bébé à Vouvray

Violent accident ce jeudi après-midi.

Peu après 18h ce 29 juin, les pompiers d'Indre-et-Loire ont été appelés pour un accident de la route survenu sur la commune de Vouvray, plus exactement au lieu-dit La Frillière.

Trois voitures étaient en cause sur la D952. 4 blessés étaient à déplorer dont deux victimes gravement touchées. Il s'agit d'un homme et d'une femme qui ont été transférés sur l'hôpital Trousseau de Chambray-lès-Tours. 1 femme plus légèrement blessée a été transportée sur l'hôpital d'Amboise et un enfant d'un mois et demi dirigé sur l'hôpital Clocheville à Tours.

20 pompiers et 6 véhicules ont été mobilisés pour cette intervention au cours de laquelle ils ont notamment dû désincarcérer les victimes. Les causes précises de l'accident ne sont pas connues, une enquête de gendarmerie est en cours.