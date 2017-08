Manifestation de motards en Sud Touraine

Mais aussi une action associative.

Revendications similaires mais terrain différent pour manifester. Une fois de plus ce samedi 1er juillet, la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC37) appelle les conducteurs de deux-roues à défilé avec leur moteur allumé en Indre-et-Loire; Comme elle le fait de plus en plus régulièrement au départ de Tours, l'association compte dénoncer les ralentisseurs hors normes et les nouveaux décrets de sécurité routière auxquels elle s'oppose préférant des mesures de prévention.

Ce samedi, un cortège partira donc à 10h de Bossé dans le sud du département (sur l'avenue principale de la commune). L'événement est organisé en même temps qu'une balade moto du club AMC d'Azay-sur-Cher qui compte profiter de ce week-end pour soutenir un enfant et l'association qui lui vient en aide : Le Sourire de Lou.