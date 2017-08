De plus en plus de rivières tourangelles manquent d'eau

La préfecture prend des mesures contre la sécheresse.

La canicule des derniers jours n'a évidemment rien arrangé... Depuis plusieurs mois on manque nettement d'eau en Indre-et-Loire avec des cours d'eau qui sont, par conséquent, à des niveaux de plus en plus bas. Les îles sont par exemple nombreuses sur la Loire mais le fleuve n'est pas encore en alerte. En revanche, un peu partout dans le département, des rivières ont franchi les cotes d'alerte entraînant des mesures de restriction des usages de l'eau. Et tout ça ne devrait pas s'arranger car peu de pluies sont annoncées.

Voici les cours d'eau qui posent problème : la Veude, le Négron, la Veude de Ponçay, la Cisse, la Manse et tous leurs affluents à l'exception de la Brenne.

A proximité de ces rivières, pas d'arrosage de pelouses de 10h à 20h, pas de lavage de voiture à domicile mais arrosage de potager autorisé.