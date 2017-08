Un dimanche de BMX à Descartes

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Ce week-end, Descartes accueillait les manches 9 et 10 de la Coupe de France de BMX ainsi que du Championnat de France des divisions nationales. Cette compétition a eu lieu sur une piste toute neuve, il y avait plus de 500 pilotes dont une centaine d'Elites : 11 catégories étaient représentées, des Minimes aux Elites femmes et hommes. On a vu notamment une vingtaine de clubs du département (St Avertin, Amboise, Nazelles-Négron - qui aura aussi bientôt son événement -, Joué...), la championne olympique jocondienne Mariana Pajon et Vincent Pelluard ou Anais Sorret. 120 bénévoles étaient là aussi pour assurer l'organisation. Voici les images de la journée de dimanche...