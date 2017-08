La canicule arrive en Indre-et-Loire

Le département est en vigilance orange.

On vous l'a annoncé dès dimanche dans notre météo de la semaine : le thermomètre va s'affoler au moins jusqu'à jeudi en Indre-et-Loire et des records pourraient être battus dans le département. Après avoir placé dès dimanche nos voisins de la Vienne ou du Maine-et-Loire en vigilance orange pour fortes chaleurs, Météo France a étendu ce lundi sa carte d'alerte à la Touraine et globalement à toute la région Centre-Val de Loire ainsi que l'Île de France. Par conséquent, des mesures de prudence sont rappelées pour faire face à ces températures caniculaires de plus de 35° à l'ombre voire presque 40. La situation pourrait durer jusqu'à mercredi avant un début de baisse jeudi, mais surtout ce week-end.

"Les risques liés à ce phénomène de fortes chaleurs concernent l'ensemble de la po-pulation" note la préfecture. "Il est cependant plus marqué pour les personnes fragiles : personnes âgées, personnes handicapées, personnes atteintes de maladies chroniques, personnes isolées, femmes enceintes et enfants. Chez les sportifs et les personnes qui travaillent dehors, attention au “ coup de chaleur ” et à la déshydratation."

Conseils :

Maintenez votre logement frais : pendant la journée, fermer volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.

Buvez régulièrement et fréquemment, au moins 1,5 litre d’eau par jour, sans attendre d’avoir soif.

Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps, au moins le visage et les avants-bras, plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains sans vous sécher.

Utilisez ventilateurs et/ou climatisation si vous en disposez, sinon essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé (grande surface, cinéma, bibliothèque municipale,…), 2 à 3 heures par jour.

Evitez de sortir aux heures les plus chaudes (11h00 – 21h00).

Mangez en quantité suffisante et ne consommez pas d’alcool qui altère les capacités de lutte contre la chaleur et favorise la déshydratation.

Si vous devez sortir passez à l’ombre, portez un chapeau, des vêtements légers et amples et des lunettes de soleil.

Limitez vos activités physiques.

N'hésitez pas à demander de l’aide, soit aux mairies, soit à votre entourage.

Si vous avez des personnes âgées , souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles, accompagnez les dans un endroit frais.

En cas de malaise ou de troubles du comportement (étourdissements, maux de tête violents, grande fatigue, nausées, crampes musculaires…), n’hésitez pas à appeler un médecin ou le 15 Pour toute information d’ordre général composez la plateforme téléphonique "Information canicule" : 0800 06 66 66 (appel gratuit).

On notera aussi que la qualité de l'air s'annonce médiocre dès ce mardi en Indre-et-Loire avec un indice d'au moins 6/10. L'indice UV est lui aussi très élevé vu que le Soleil est au rendez-vous, méfiance donc si vous vous exposez car les coups de soleil peuvent vite arriver. Pour se rafraîchir, les baignades dans la Loire sont interdites, et donc à vos risques et périls. Un homme s'est d'ailleurs noyé en sautant dans le fleuve ce dimanche au niveau du Pont Wilson à Tours.