Un nouvel avion pour l'Aéroclub de Touraine

Il a été inauguré ce week-end à Sorigny.

L'Aéroclub de Touraine est une association de 100 membres basée sur l'aérodrome de Tours-Sorigny.

L'aéroclub a engagé depuis quelques mois un renouvellement de sa flotte d'avions afin de la moderniser, de pouvoir offrir à ses adhérents et aux élèves pilotes des avions performants à des tarifs attractifs.



Il vient de faire l'acquisition d'un nouvel avion de marque TECNAM P2002-JF inauguré le samedi 17 juin avec les adhérents, les pilotes des aéroclubs voisins, ainsi que quelques visiteurs.



Cet avion est un biplace moderne qui vole à une vitesse d'environ 200 km/h en croisière avec une autonomie de 5 heures de vol. Il ne consomme que 17 litres d'essence à l'heure de vol (comparativement aux 25l par heure ou 35l par heure des 2 autres avions ROBIN DR400) ce qui en fait un avion plus écologique.



Il permettra d'assurer les activités de l'école de pilotage dirigée par le Chef Pilote Christian Goffin à un tarif attractif de 125 euros de l'heure de vol (enseignement de l'instructeur inclus) contre au minimum 149 euros sur les autres avions. Mais il est également très polyvalent en permettant des vols locaux (survol des châteaux de la région par exemple) mais aussi des voyages plus lointains.



L'inauguration s'est déroulée en présence de sa "marraine" Clarisse Bruneau-Monsellier (maman du plus jeune élève pilote de l'aéroclub à 14 ans) qui a coupée le ruban et effectuée un vol sur ce nouvel avion avec le Chef Pilote. Ce vol aura permis également de le présenter aux adhérents et visiteurs en patrouille serrée avec nos 3 avions.



L'inauguration s'est terminée d'une manière conviviale autour du verre de l'amitié qui a permis une échange entre les adhérents et des discussions autour de notre nouvel avion.



Plus d'informations sur l'aéroclub : www.aeroclubdetouraine.com

Nicolas Bruneau pour l'Aéroclub de Touraine, photos Patricia PIREYRE pour Info-Tours.fr