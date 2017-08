LEGISLATIVES : Les résultats à Langeais et Bourgueil

La République En Marche dépasse les 60%.

Pour ce second tour des législatives en Indre-et-Loire, 5 députés doivent être élus par les Tourangeaux. Voici les résultats dans les communes de Langeais et Bourgueil qui appartiennent à la 5ème circonscription voyant s’opposer le protégé du sortant Philippe Briand, Fabrice Boigard (LR-UDI), et Sabine Thillaye pour La République En Marche, parti du président.



Langeais :



Abstention : 56,87%

Votes blancs : 9,31%



Sabine Thillaye : 60,47%

Fabrice Boigard : 39,53%



Bourgueil :



Abstention : 56,28%

Votes blancs : 11,83% (très élevé par rapport à d’autres communes)



Sabine Thillaye : 60,38%

Fabrice Boigard : 39,62%



Au niveau de l’ensemble de la circonscription, Sabine Thillaye est aussi en tête selon des résultats encore partiels à l’heure de publication de cet article. Elle a 4 500 voix d’avance.