LEGISLATIVES : Les résultats à Amboise et Bléré

Daniel Labaronne fort dans sa ville.

Pour ce second tour des législatives en Indre-et-Loire, 5 députés doivent être élus par les Tourangeaux. Voici les résultats dans les communes d’Amboise et Bléré qui appartiennent à la 2ème circonscription voyant s’opposer la sortante Claude Greff (LR-UDI), et le maire de Bléré Daniel Labaronne pour La République En Marche, parti du président.



Amboise :



Abstention : 53,7%

Votes blancs : 6,44%



Daniel Labaronne : 54,52%

Claude Greff : 45,48%



Bléré :



Abstention : 51,08%

Votes blancs : 6,05%



Daniel Labaronne : 61,83%

Claude Greff : 38,17%



Daniel Labaronne est plébiscité dans sa ville mais est plus faible à Amboise. Il est élu député sur l’ensemble de la circonscription avec plus de 56% des voix, soit 20 000 bulletins à son nom.