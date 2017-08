LEGISLATIVES : Les résultats à Loches

Marisol Touraine est battue.

Pour ce second tour des législatives en Indre-et-Loire, 5 députés doivent être élus par les Tourangeaux. La République En Marche réalise un quasi grand chelem dans le département. Voici les résultats dans la commune de Loches qui appartient à la 3ème circonscription voyant s’opposer Sophie Auconie (LR-UDI) et Marisol Touraine voulant soutenir la majorité présidentielle mais investie par le PS.



Abstention : 55,18%

Votes blancs : 10,79%



Marisol Touraine : 45,20%

Sophie Auconie (LR-UDI) : 54,80%



Il y a 188 voix d’écart entre les deux femmes. Marisol Touraine, ancienne ministre de Hollande, est donnée battue sur toute la circonscription. Mais le nombre de votes blancs et l’abstention forte ternissent le succès de Sophie Auconie.