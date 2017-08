Avis de grosse chaleur toute la semaine en Indre-et-Loire

La canicule n'est pas loin.

Ce dimanche après-midi, plusieurs départements du Sud-Ouest de la France ont été placés en vigilance orange par Météo France, à cause des fortes chaleurs. L'Indre-et-Loire ne figure pas dans cette liste mais la Vienne, si. Et la Touraine est en vigilance jaune.

Clairement, dans les prochains jours, on va avoir très chaud dans le département. Pour cette fin de week-end on a dépassé les 30°, on en attend déjà 21 à Tours demain lundi au lever du jour, idem à Descartes et il fera 20 à Montrésor. Dans la matinée, les températures grimperont vite : 28° attendus dans l'agglomération et un maximum de 37° à Richelieu et Ste-Maure-de-Touraine au plus fort de l'après-midi, 36° prévus à Tours. Le tout sous un beau ciel bleu et un grand Soleil. Pas de vent. Et attention si vous vous exposez en extérieur : protégez-vous car l'indice UV sera au plus haut, donc gros risque de coups de soleil.

Pour la suite de la semaine, le temps restera ensoleillé avec des températures caniculaires qui ne redescendront pas forcément sous la barre des 20° la nuit. Prévoyez donc un Soleil hyper chaud avec jusqu'à 37° à Tours mardi, idem mercredi (à l'ombre, hein, évidemment), jeudi le thermomètre devrait encore dépasser les 35° avec un ciel toujours sans nuages.

Vendredi, les choses devraient évoluer avec un air plus respirable : températures maximales prévues autour de 30° l'après-midi, 28° samedi avec peut-être quelques nuages. Une dégradation avec de la pluie pourrait gagner le département d'ici une semaine, mais il faudra encore confirmer ce scénario. Bref, l'été est bel et bien là.