Le tremplin d'Avoine Zone Groove c'est samedi

4 groupes se succéderont sur scène.

Les quatre groupes, Mother Funkerz, DOGÜ, Un P’tit Air de Rien et Série Noire sont qualifiés pour le tremplin du festival Avoine Zone Groove qui se déroulera le 17 juin à 19h, Place de l’Eglise à Avoine.

C’est l’occasion pour les quatre groupes locaux d’avoir la chance de jouer sur une scène professionnelle et de faire découvrir leur style tantôt rock française tantôt funk lors de cette soirée conviviale et gratuite.

Le gagnant du tremplin se produira lors du festival le 1er juillet avant, entre autres, LP et Matmatah et remportera trois jours de studio et un clip live de sa prestation.

« Mother Funkerz »

Les Mother Funkerz sont nés du savant mélange du funk, du hard rock et d’une passion commune pour les chantiers en tout genre.

« DOGÜ »

Groupe de Rock français Tourangeau. Résolus à faire entendre leur rock qui met l'accent sur l'énergie, les mélodies efficaces et des textes en français

« Un P’tit Air de Rien »

Quelque part entre la chanson française et de nombreuses autres influences, UPAR ne s’enferme dans aucune case pour continuer de voyager au travers des styles musicaux selon leurs envies : de la chanson rock, comme ils l’appellent.

« Série Noire »

Groupe singulier, adepte du Rock puriste et de la langue française, brandit ses oripeaux drapés dans les ambiances de vieux polars d’où leur patronyme émerge.

