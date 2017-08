Quel programme pour la Fête de la Musique à Amboise ?

Elle aura lieu mercredi prochain, le 21 juin.

Café des Arts

Transistor (Pop rock) / De 20h à 23h



Café Le Français

Quizz musical / De 19h à 23h



Brasserie Chez Hippeau

Unchained / À partir de 19h30



Bar de l’Île d’Or

K’net et le gang (Rock rhythm and blues soul) / De 20h à 23h



Café des Sports

Blue country line / De 20h30 à 23h



Square des AFN

Les Proptimbank / De 17h30 à 23h



Tour de l'Horloge

Chorale La Cantilène / De 20h à 21h30



Espace Pouchkine

Néo Véo (Jazz funk) / De 19h à 21h



Place Michel Debré, côté cave

Salsamania (Samba brésilienne et salsa) / De 20h à 22h

Scène mobile

Élèves de l'école de musique et de théâtre Paul Gaudet / De 14h à 18h

Paille à son (Pop rock des années 60 à nos jours) / De 19h30 à 21h

Les Sept-Huitième (Variété française) / De 21h30 à23h



Kiosque - Quai du Général de Gaulle

Les Sept-Huitième (Variété française) / De 18h à 20h

I Which Way (Hard rock électro) / De 20h30 à 22h



Jardin du foyer Anne de Beaujeu

Grim' Biz (Reprises J.J. Goldman, Imany, Beatles) / De 18h30 à 21h



Cette liste n’est pas exhaustive, les groupes et les horaires sont susceptibles d’être modifiés par les organisateurs, précise la mairie d'Amboise qui a établi ce programme.