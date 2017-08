5 DVD sur les Châteaux de la Loire à gagner

Un très beau film de Bernard Germain et Delphine Oger.

Un nouveau DVD sur les Châteaux de la Loire vient de sortir... Si vous aimez les belles images et en apprendre sur plus sur leur histoire, ça devrait vous plaire...

Synopsis :

Châteaux de la Loire nous plonge dans l'univers de personnalités historiques telles que François Ier, Léonard de Vinci ou encore Catherine de Médicis, mais nous emmène également à la rencontre de ceux qui continuent à faire vivre les châteaux. Historiens, conservateurs, gardiens, paysagistes, artistes et chercheurs ont fait de ces joyaux médiévaux leur quotidien et leur passion. Ils nous guident dans les coulisses de ces lieux magiques pour y découvrir peintures, mosaïques multicolores de jardins et mobilier de collection.



Aujourd'hui, une programmation culturelle grandiose rythme la vie de ces châteaux mythiques. Installations d'artistes contemporains, expositions de grands photographes, concerts, jardins éphémères... Tous les ingrédients sont réunis pour pérenniser ce patrimoine culturel mondial.

La bande annonce en images est disponible ici.

En partenariat avec ZED, Info-Tours.fr vous offre 5 DVD. Pour participer, envoyez-nous toutes vos coordonnées (mail, téléphone, adresse postale) par mail à contact@info-tours.fr avant le vendredi 16 juin 2017 à 12h. Les gagnants seront recontactés ultérieurement.