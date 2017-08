Port-Boulet, N10, A85 : le point sur les travaux

Plusieurs chantiers en cours cette semaine en Indre-et-Loire.

Depuis une semaine, en Touraine, le Pont de Port-Boulet qui travertse la Loire est en travaux sur l'axe Chouzé-sur-Loire / Avoine... Il faut le réparer. Et ça va durer jusqu'au 1er septembre. Il faut notamment refaire l'étanchéité et le goudron.

Pendant toute la durée des travaux :

La circulation sera alternée 24/24, de jour comme de nuit, week-end inclus.

La circulation des véhicules légers inférieurs à 3,5 T s’effectuera en alternance sur 300m avec une limitation de vitesse à 30km/h ; les durées d’attente sont estimées entre 10 et 20 minutes.

Aux heures de pointes (07h15-09h00 / 11h00-14h00 / 16h30-18h30), la circulation alternée sera opérée manuellement afin de fluidifier le trafic.

Le passage sur l’ouvrage par les poids-lourds supérieurs à 3,5 T (y compris les transports exceptionnels et les convois agricoles), d’un gabarit en largeur supérieur à 2,40m, sera strictement interdit.

La circulation des Poids Lourds ( > 3.5 tonnes) ou avec un gabarit en largeur supérieur à 2m40 sera déviée dans les deux sens par la RD 952, l’autoroute A85 jusqu’à Druye (portion gratuite entre Cinq Mars la Pile et Druye), la RD 121, la RD 751, et la RD 749.

Une signalisation spécifique est en place pour guider les usagers. Afin de faire respecter ces dispositions, des contrôles inopinés de gendarmerie sont prévus par la brigade de Bourgueil précise le Conseil Départemental.

Autres travaux sur l'A85 entre Esvres et Azay-le-Rideau. Ils touchent à leur fin mais ce lundi soir dès 19h et jusqu'à 7h ce mardi notez la fermeture de la bretelle de sortie en provenance de Vierzon et de la bretelle d’entrée en direction d’Angers de l’échangeur n°10 Esvres. La bretelle d'entrée en direction de Vierzon reste ouverte.

Enfin, à partir de ce mardi 13 juin et jusqu'à vendredi 16 il y a des travaux sur la Nationale 10 à Auzouer-en-Touraine avec un alternat par feux tricolores de 08h00 à 18h00 afin de permettre des travaux de remplacement de poteau télécom et de tirage de fibre.