"T'as vu comment il est ?" à voir ce mardi à Montlouis-sur-Loire

A l'Espace Ligéria.

Pitch :

Faisant suite à une résidence de travail sur le spectacle « T’as vu comment il est… », à l’espace Ligéria, la Compagnie Ophélie, fidèle à son objectif essentiel de créer du lien social et de rapprocher les êtres humains en les aidant à dépasser ce qui les sépare, invite le spectateur à une vision ni idéalisée, ni dramatisée de l’univers et du monde du handicap. Ce spectacle tend à faire sentir avec humour et délicatesse l’humanité de ces êtres parfois difformes, parfois décalés, une humanité dans toutes ses dimensions.

Ca se passe ce mardi 13 juin à 15h à l'Espace Ligéria de Montlouis, et la représentation sera suivie d'une rencontre. Tarifs : entre 3€ et 8€. Infos : compagnie.ophelie@wanadoo.fr.