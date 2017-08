LEGISLATIVES EN TOURAINE : Réaction de Frédéric Nobilleau

Candidat de la France Insoumise sur la 2ème circonscription (Amboise, Château-Renault).

Selon les résultats partiels de la 2ème circonscription d’Indre-et-Loire pour ces élections législatives, deux candidats se détachent pour le second tour : Daniel Labaronne (En Marche, 37,5%) et Claude Greff (la sortante LR) à 21,66%. Troisième, mais éliminé, Frédéric Nobilleau de la France Insoumise. Voici sa réaction :



« C’est une grande déception au niveau participation (47% d’abstention selon les résultats partiels), on a une abstention jamais vue dans la Vème République, il y a un gros travail à faire de mobilisation dans les années à venir, on est tous en échec par rapport à ce taux de participation. C’est terrible, problématique. Les résultats, je trouve ça terrible que d’autres partis qu’En Marche aient à priori aussi peu de députés annoncés élus. En Marche aura une majorité écrasante, et ce ne sera pas représentatif du premier tour de la présidentuelle. Pour nous la France Insoumise, nous sommes un parti récent et neuf, on n’est pas pleinement satisfait mais c’est porteur d’espoir, de belles années à travailler sur le plan politique. Au niveau de l’Amboisie, on reste loin des deux premiers, mais nous sommes la première force de gauche et devant le Front National. On avait déjà constaté à la présidentielle que l’on contribuait au recul du FN. Ca se traduit dans les chiffres et dans des communes où il était arrivé en tête à la présidentielle. Nous avons donc tout à construire. Pour le second tour, chacun votera en son âme et conscience. Les deux candidats ne correspondent pas à mes choix donc peu de chance que je me prononce mais j’irai voter. Sûrement un bulletin blanc. Pas de consigne de vote, donc. »