La mode au Château de Moncontour

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Samedi soir, le Château de Moncontour de Vouvray accueillait un défilé de mode en partenariat avec Coppélia Evènement et les jeunes stylistes de l'Ecole CFAM (élèves en fin de leur cursus de deux années en stylisme et modélisme de mode). Ces derniers ont présenté lors de deux représentations, des collections hautes en couleurs, le tout dirigé par Frédérique Payat, professeur de couture, de stylisme et designer de mode.



Une collection de fin d'année très élégante créée et imaginée par trois étudiantes du Centre de Formation aux Arts de la Mode sur des thèmes très orignaux, stylés, envoûtants, empreints de délicatesse et finesse.



- Tempo Visuel était présentée par Axelle, une sublime collection retranscrivant sa passion pour la danse aux travers du corps et mouvements.



- Créatures Mythologiques, une collection inspirée du symbolisme, splendeurs et figures mythologiques nordiques, grecques, égyptiennes ou asiatiques qu'Anaïs a voulu retranscrire dans une vision moderne et épurée.



- Intime Secret où le corps de femme, véritable source d'inspiration pour Mélissa, a été révélé au travers d'une collection de lingerie toute en sensualité, très glamour, fluide, légère, vaporeuse, audacieuse et sexy à souhait. Raffinement, féminité, coupes bien pensées, attitudes sulfureuses se sont profilés sur de jolies modèles, le tout dans une ambiance intimiste, subtile et feutrée.



Sous un beau jeu de lumières et de jolies compositions musicales, ce bel évènement a ravi, conquis et séduit le public venu nombreux pour assister à ce défilé de mode très réussi, artistique, technique et convivial. Succès et réussite incontestables. Voici les images...

Patricia PIREYRE