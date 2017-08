Un chèque pour Castel Renaudais Insertion

12 000€ pour soutenir un projet de réhabilitation de ferme.

La Fondation Vinci pour la Cité a soutenu l’association Castel Renaudais Insertion, via un parrainage de Patricia GOUJON, salariée de l’entreprise Vinci Autoroutes.

L’association Castel Renaudais Insertion, créée il y a 21 ans en juin 1996, a donc reçu cette semaine un chèque de 12 000€ pour permettre, d’une part, le réaménagement d’une ancienne ferme pour la création d’un atelier favorisant l’accueil du public féminin, avec diverses activités autour de la production fruitière, la transformation et la vente, et d’autre part, pour acquérir du matériel agricole.

Ce chantier d’insertion situé à Château-Renault dans le Nord-Est de l'Indre-et-Loire, forme et insère des personnes aux métiers du second œuvre du bâtiment : atelier de rénovation de logements sociaux, rénovation du patrimoine bâti ; à l’entretien d’espaces verts, et au recyclage de palettes sur le canton de Château-Renault ; au nettoyage de bureaux et à l’aide aux travaux informatiques

Les bénéficiaires sont des personnes en très grandes difficultés sociales et d’insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes en situation de handicap, de jeunes sans qualification ni formation, de bénéficiaires du RSA, de séniors en difficulté, n’ayant pas les trimestres nécessaires pour toucher leur retraite à taux plein.

D'après communiqué.