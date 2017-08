39 permis saisis sur les routes d'Indre-et-Loire

En une semaine.

Lors de leurs contrôles menés sur les routes d'Indre-et-Loire du 1er au 7 juin, policiers et gendarmes ont relevé 229 infractions de la part des conducteurs tourangeaux, dont 39 qui ont donné lieu à un retrait immédiat du permis de conduire de la personne concernée à cause de la gravité de l'entorse au code de la route.

Dans le détail, 193 infractions ont été relevées par les policiers de l'agglo de Tours, 36 par les gendarmes. Mais ces 36 délits routiers ont tous donné lieu à une suspension de permis.

On compte un total de 110 excès de vitesse dont 15 personnes qui ont dépassé de plus de 40km/h la vitesse autorisée et ont donc eu l'interdiction de repartir. 33 personnes étaient positives à l'alcool en ce début du mois de juin, 14 n'ont plus de permis. Enfin, 10 personnes ont été contrôlées positives aux stupéfiants.