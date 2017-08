Orages et températures élevées cette semaine en Indre-et-Loire

Le point sur la météo des prochains jours.

Après un week-end souvent ensoleillé mais parfois étouffant, l’air sera plus respirable dès ce lundi en Indre-et-Loire. D’après les prévisions de Météo France, on ne dépassera pas les 26° pour cette première journée de la semaine contre plus de 30 ce dimanche, température assez inhabituelle même pour une fin mai.

La nuit prochaine, on aura encore des températures élevées, autour des 20° sur l’ensemble du département. Au réveil lundi matin, le ciel sera voilé avec encore un peu de Soleil mais ça va se gâter assez rapidement en cours de journée avec l’arrivée d’une perturbation : nuages, averses et orages sont attendus dans l’après-midi et en soirée, un épisode accompagné de vent mais – à priori – pas de grêle annoncée par les météorologues. Il fera jusqu’à 26° à Tours et Amboise, 23 à Chinon.

Mardi, le thermomètre sera en dessous des 20° au lever du jour (16 annoncés à Château-Renault et Langeais), sous un ciel couvert et un temps humide, donc sans doute un peu de pluie. Les éclaircies devraient néanmoins faire leur retour dès le milieu de matinée et le Soleil jouera à cache-cache avec les nuages jusqu’au soir. Dans l’après-midi, prévoyez 24° à Tours.

Mercredi, ce sera sûrement la plus agréable journée de la semaine si les prévisions se confirment : quelques nuages le matin puis un beau Soleil et 24° l’après-midi. Jeudi on arrivera à 25 avec un temps sans doute variable mais ensoleillé. Vendredi, ça devrait se gâter pour l’arrivée du week-end avec des nuages plus présents et des averses localement orageuses. Une tendance qui pourrait se confirmer pour la journée de samedi avec des températures comprises entre 20 et 25° l’après-midi.