Le Dôme Festival étend sa toile

Il va notamment s'implanter au Domaine de Candé fin juillet.

10 kilomètres de fils fushia vont être étendus au milieu des trois étangs du Domaine de Candé de Monts à la fin du mois de juillet. Ne jamais oublier que ce site n'accueille pas que le festival Terres du Son mais plusieurs événements tout au long de l'année. Cet été, le Dôme Festival va à son tour y poser ses valises en attendant une biennale d'art contemporain en 2018.

Le Dôme Festival c'est un voisin de Candé, établi à la maison des Deux Îles de Montbazon il y a trois ans, et dont l'objectif est d'ouvrir grand les portes de l'art contemporain. Depuis l'ouverture du Centre de Création Contemporaine Olivier Debré de Tours (et ses plus de 20 000 visiteurs payants en deux mois), on sait qu'il y a un attrait pour cette discipline en Touraine. Le Dôme Festival compte donc surfer sur cette vague pour faire un peu plus parler de lui.

Ainsi, du 26 au 30 juillet, ce sont pas moins d'une trentaine d'artistes qui proposeront des oeuvres souvent inédites et étonnantes allant de la maison flottante à une chorale aux pieds nus en passant par des performances aux intitulés énigmatiques autour du changement de sexe, d'un coup de foudre sur un surf, d'un spectacle à base d'aspirateurs, un parti politique sur matelas et un concert live d'insectes... On est obligé de reconnaître qu'on ne voit pas ça tous les jours.

Les artistes associés viennent d'Autriche, d'Italie ou de plus près (de Bretagne). Il y aura de la danse, du cinéma, des compositions électroniques... "Ils sont logés sur place pendant 10-15 jours avant le festival pour préparer, s'imprégner du lieu et de la ville, afin de proposer des oeuvres réfléchies en fonction du site" expliquent les organisateurs qui veulent créer de plus en plus de partenariats avec des structures extérieures après une incursion à la cathédrale de Tours l'an dernier (6 compositeurs avaient écrit pour l'orgue). Une exposition collective d'étudiants se prépare maintenanrt pour 2018, entre autres.

La programmation complète du Dôme Festival sera dévoilée le 1er juin. Les infos sur festival-ledome.com.