Une Fête de la Nature à Azay-le-Rideau

Les oiseaux seront aussi mis à l'honneur.

Ce week-end, Anne-Marie Nageleisen organise une Fête de la Nature dans son exploitation d'Azay-le-Rideau où elle a mis en oeuvre un potager en carrés, une méthode horticole conçue "pour trouver sa place dans un milieu naturel en le respectant ; ne rien imposer mais s'y inviter, pour profiter des trésors qu'il possède, en bénéficier et en prendre soin, durablement."



En 2014, Le potager en carrés à la française a reçu un Prix Papillons et Jardins de Noé. Aujourd'hui , c'est une "Oasis Nature" de l'association "Humanité et biodiversité" et aussi un refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux).



Ce week-end permettra aux visiteurs de découvrir cette méthode originale de jardinage et son approche globale respectueuse de l'Environnement. Le thème national en 2017 est "les super pouvoirs de la Nature". Les visiteurs seront donc invités à découvrir les super pouvoirs des plantes, des oiseaux, des abeilles, avec une ruche nouvellement accueillie dans le jardin de l'École de Jardinage en Carrés - Centre d'agro-écologie.



Tout le week-end est rythmé par des ateliers, animés par les formateurs de l'École du Jardinage en Carrés - Centre d'agro-écologie :

Programme :



Visites accompagnées du "potager en carrés à la française" avec Anne-Marie Nageleisen, écrivain-jardinier, créatrice de la méthode et du jardin. En lien avec le thème de la "Fête de la Nature", un accent sera mis sur les "super pouvoirs des plantes" afin de faire comprendre les dimensions horticole et agro-écologique de cette cette méthode de jardinage, fruit d'un patient travail d'observation et de compréhension du monde vivant du Végétal.

> Samedi 20 mai et Dimanche 21 mai de 10 h à 12h30 et de 14h30 à 18h00 : départ des visites accompagnées à 10h30, 15h, 16h, 17h.

Participation sans réservation : 7 €

Atelier ornithologique : "Les super pouvoirs des oiseaux" animé par Elsa Mazières-Fraud, observatrice du refuge LPO au "potager en carrés à la française". Avec Elsa, vous écouterez, observerez les oiseaux présents et vous apprendrez comment chacun d'eux vit, communique, se nourrit, et participe à l'équilibre naturel de l'Environnement.

> Samedi 20 mai à 17 h et Dimanche 21 mai à 14 h 30

La participation à l'atelier est gratuite pour les visiteurs, sans réservation

Exposition "Les reflets de la biodiversité en région Centre Val de Loire" par l'association "Couleurs Sauvages" Ces panneaux pédagogiques présentent l'intérêt de chaque milieu pour l'accueil et la préservation de la biodiversité : paysages de bocages, urbains, etc.

> Samedi 20 mai et Dimanche 21 mai toute la journée pour les visiteurs, sans réservation

Atelier botanique et créatif "Petits amis, petits abris" animé par Émilie Boillot, Touraine Terre d'Histoire. Dans cet atelier créatif, en lien avec le jardin, adultes et enfants apprendront à construire des abris avec des végétaux pour accueillir des petits animaux indispensables à l'équilibre naturel. Nichoirs, abris à hérissons et hôtels à insectes n'auront plus de secrets pour vous !

> Dimanche 21 mai de 14 h à 17 h 30

Participation sur inscription auprès de Touraine Terre d'Histoire au 06 15 59 92 13

D'après communiqué.