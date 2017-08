Bien-être en monde rural : mère et fille se lancent le défi

Elles viennent d'ouvrir une boutique à Savigné-sur-Lathan.

Alors que l'on parle plus souvent des fermetures de commerces en monde rural que des ouvertures, voici une info qui va dans le sens inverse ce qui ne fait pas de mal : un salon de bien-être baptisé Cycl' & Eau vient d'ouvrir ses portes à Savigné-sur-Lathan. Une aventure familiale.

"Depuis plus de quatre ans avec ma fille nous souhaitions développer un petit concept de bien-être en milieu rural" explique Eveline Richet qui tient la boutique.

"Après avoir travaillé pendant vingt cinq ans dans l'éducation nationale, mon poste a été supprimé dans la section Brevet de technicien en Vêtement Création Mesures au lycée Choiseul. N'étant pas prête à me reconvertir et bénéficiant d'une retraite anticipée, j'ai donc quitté l'éducation" poursuit-t-elle.

"Cassandre, ma fille de 28 ans coach sportif intervient dans la mise en route des cours de yoga et pilates. Elle a été formée par l'IPMS de Tours, elle est allée au Cambodge et en Inde pour se perfectionner dans la pratique du Yoga. Notre parcours a été assez difficile car la ruralité n'est pas écoutée par les banques ainsi que les institutions, pourtant la Chambre de Commerce a été très intéressée par notre projet. Fortes de ce contact nous avons essayé un financement participatif avec Ulule et Make In Loire Valley même si ce dernier n'est pas allé jusqu'au bout" raconte-t-elle encore.



Cependant, l'opération a tout de même séduit une banque de Langeais permettant la réalisation du projet. .



Dans le magasin, tout le monde s'est mobilisé pour préparer l'ouverture : famille et amis. Le gros oeuvre a été réalisé par des artisans locaux, le propriétaire des lieux a accepté de financer les sanitaires. Le lieu est donc actif depuis un mois. Son site Internet est ici.