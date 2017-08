L'association 4CV en Touraine a 20 ans

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Ce dimanche, pour fêter les 20 ans, l'Association 4CV en Touraine, son président Mr Gautron accompagné de Mr Carré, organisaient une sortie autour de la 4CV de marque Renault, afin de partager cette passion, de faire perdurer ce véhicule populaire symbolique, de préserver ce patrimoine, mais aussi de réunir des gens qui sans ce lien ne se seraient jamais connus et ainsi entretenir un symbole d'unification. A cette occasion Nicole Basso et Serge favrais ont rejoint l'équipe



Tous les véhicules, plus beaux les uns que les autres, étaient venus de tous les départements, parfois de très loin Loire-Atlantique, Limousin, région Parisienne, notamment deux équipages en provenance de Belgique.



Parmi tous ces modèles de 4CV le public venu nombreux le long du parcours a pu admirer des modèles affaire, sport, service, découvrable avec en prime cette année un modèle exceptionnel, dont on compte une vingtaine de véhicules au monde, un coupé cabriolet Brissonneau.



Comme chaque année le principe de cette sortie automobile a été respectée. 72 équipages s'étaient donnés rendez-vous à 7h30 au Château de Pocé-sur-Cisse pour un départ à 9h en passant par les petites routes de campagne pour atteindre la Grange De Meslay vers 10 h 15 avec le traditionnel casse-croûte et visite du site. Ensuite, les véhicules ont pris la direction d'Amboise avec une pause repas à La Villa Bellagio, à cette occasion, un cadeau a été remis à tous les participants. Après le déjeuner, les 4CV ont sillonné ont pour suivi leur route jusqu'au domaine De Roussely où une dégustation et vin d'honneur ont été offerts par le propriétaire pour clôturer cette magnifique journée.



Historique de cette belle voiture de collection :



La 4CV était appelée " la motte de beurre " à cause de sa couleur jaune des premiers modèles. Elle été conçue en cachette pendant l'occupation allemande. Le but était de sortir une voiture rapidement après la guerre qui comporterait 4 places, 4 portes (4cv), peu onéreuse et facile à construire. En 1947, elle fût présentée au Salon Automobile (date de sa sortie) et a connu un succès commercial durant de nombreuses années. Elle a été exportée dans beaucoup de pays du monde. La police française l'a utilisée jusqu'en 1962, elle était appelée la 4CV pie.



Elle a participé à de nombreuses compétitions automobiles et remporté de nombreuses épreuves, notamment les 24 Heures du Mans, le Rallye Monte-Carlo. A cette époque, elle gagnait toutes les courses de sa catégorie. La sortie de la Dauphine en 1956 a commencé à lui faire de l'ombre avec ensuite l'arrivée de la 4L qui a fait que la clientèle ne portait plus beaucoup d'intérêt pour la 4CV.

Patricia PIREYRE