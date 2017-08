Des mesures pour les vignerons touchés par le gel

Après le nouvel épisode subi cette année par les vignerons.

En 2016, de nombreux vignerons du Val de Loire ont subi le gel perdant une énorme part voire toute leur récolte. Ca a recommencé cette année malgré des mesures prises par certains comme la mobilisation d'hélicoptères pour réchauffer l'air les jours où les températures étaient négatives sur Montlouis, Azay-le-Rideau ou Bourgueil.

Partout dans le département (Amboise, Chinon...), des exploitants ont donc de nouveau perdu une partie de leur récolte. Pour les soutenir, la région Centre-Val de Loire annonce 5 mesures :

Des crédits nécessaires à la protection de 500 hectares sont mobilisés dès à présent pour les 2 prochaines années contre le gel en viticulture et arboriculture ;



Afin de faciliter le déploiement des tours anti-gel, elle apportera un appui technique aux viticulteurs dans le montage des dossiers nécessaires.



Elle sollicitera, pour les zones touchées, les Départements et les EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) afin de leur proposer de venir compléter les crédits régionaux.



Elle réunira le réseau bancaire régional afin de proposer collectivement des outils adaptés aux exploitants agricoles dans ce moment de crise ;



Elle adressera enfin une demande au futur Ministre de l’Agriculture sur les sujets nationaux qui doivent pouvoir être réétudiés (la fiscalité des stocks et des primes d’assurance, les droits de mutation).

Vendredi, le président du conseil régional François Bonneau sera par ailleurs en visite sur une exploitation de St-Martin-le-Beau en Touraine, à partir de 10h. Un soutien qui sera également dirigé en direction des professionnels de l'arboriculture, eux aussi concernés.