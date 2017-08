324 nouvelles infractions routières constatées en Indre-et-Loire

Du 4 au 10 mai.

Après le record de permis saisis suite au teknival de Pernay il y a quelques jours (surtout pour consommation de stupéfiants), gendarmes et policiers tourangeaux ont poursuivi leurs contrôles du 4 au 10 mai.

Sur cette période, 324 infractions ont été recensées sur les routes d'Indre-et-Loire. 193 d'entre elles concernaient des excès de vitesse, dont 26 qui ont entraîné un retrait de permis immédiat parce que le conducteur avait dépassé la limite autorisée de plus de 40km/h.

On retiendra aussi les 43 personnes qui avaient trop bu, 6 n'ont plus leur permis à ce jour. 9 autres l'ont perdu à cause d'une consommation de stupéfiants, soit un total de 41 permis confisqués en 7 jours.

Concernant la route une fois encore, retenez que ce samedi matin un cortège de motards va partir de Tours Nord direction Orléans pour une manifestation régionale afin de dénoncer la politique répressive de l'Etat en matière de sécurité routière, au lieu d'une politique de sécurisation des axes routiers. Plusieurs manifestations pour le même motif ont déjà eu lieu en Touraine.