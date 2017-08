LEGISLATIVES : Deux réunions publiques pour Claude Greff

A Nazelles-Négron et La-Croix-en-Touraine.

Elue de peu il y a 5 ans, l'ancienne ministre Claude Greff veut conserver son siège de députée sur la circonscription d'Amboise, Château-Renault et Bléré et se présente donc sur ce secteur pour les législatives des 11 et 18 juin, sous la bannière de la droite et du centre (Les Républicains et l'UDI).

Pour présenter son programme, deux réunions publiques sont prévues dans les prochains jours :

Mardi 16 mai

Nazelles-Négron - 19h00

La Grange de Négron - Rue Paul Scarron



Une autre sur le thème tourisme et culture

Mercredi 17 mai à 19h00

La Croix-en-Touraine

Centre Lorin de la Croix - Salle Mozart

Rue Edouard André

Notons que le suppléant de Claude Greff est Vincent Louault, par ailleurs conseiller départemental.