Avoine Zone Groove fait son tremplin

Avec la possibilité de se produire au festival du chinonais début juillet.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 21 mai pour le tremplin des groupes amateurs de la région Centre-Val de Loire d'Avoine Zone Groove.



Pour la troisième année consécutive, l'événement d'Avoine relance son tremplin musical, ouvert aux musiciens et groupes amateurs. Vous avez jusqu’au 21 mai pour envoyer vos candidatures. 4 groupes seront sélectionnés. Le tremplin se déroulera le samedi 17 juin, Place de l’Eglise à Avoine. Le gagnant du tremplin se produira le samedi 1er juillet sur la scène Région Centre lors du Festival Avoine Zone Groove, et remportera notamment trois jours d’enregistrement studio.



Envoi des candidatures à l’adresse suivante : tremplinazg@yahoo.fr



Plus d’informations à la mairie d’Avoine : 02 47 98 11 15 (Service Culturel)

Rappelons qu'Avoine Zone Groove accueillera notamment LP, Matmatah, Vianney, LEJ et Boulevard des Airs. Les infos par ici.

D'après communiqué.