Sécurité routière : forte hausse des accidents en Touraine

Mais moins de morts.

Dans un bilan de sécurité routière, la première chose que l'on regarde c'est le nombre de personnes décédées. En Indre-et-Loire, on en compte 11 de janvier à avril soit 5 de moins que sur la même période en 2016, année particulièrement meurtrière sur le 1er semestre. Sur le seul mois d'avril 2017, 3 personnes ont perdu la vie dans un accident en Indre-et-Loire, contre 5 en avril 2016. Ces chiffres sont objectivement bons. Ce sont bien les seuls.

Dans le même temps, en 4 mois, on compte 259 accidents sur les routes du département, +20% en un an soit 43 sinistres supplémentaires. 68 accidents sur le seul mois d'avril, soit plus de deux par jour en moyenne. Et du coup, le nombre de blessés est aussi en augmentation considérable : 96 le mois dernier contre 55 en avril 2016, +75%. 313 personnes ont été blessées sur la route du 1er janvier au 30 avril contre 249 sur la même période un an plus tôt.

C'est en zone police - l'agglo de Tours - que l'on recense le plus d'accidents mais en zone gendarmerie qu'ils sont les plus violents, notamment là qu'il y a eu tous les accidents mortels.