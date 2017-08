Des collégiens youtubeurs à Avoine

Sous l'impulsion de leur prof de maths.

Ces derniers temps, une caméra tourne régulièrement au collège d'Avoine... Sous l'impulsion du professeur Gilles Gouro qui anime une option Atelier Mathématiques, des vidéos sont fabriquées avec les élèves puis postées sur Youtube.

L'enseignant revient aux origines du projet... "L'an dernier nous avons mené avec les élèves de quatrième qui suivent cet atelier un long projet sur l'année sur la cryptographie, qui impliquait plusieurs disciplines (mathématiques, français, technologie). Comme production finale, pour changer des traditionnels panneaux sur papier Canson, j'ai proposé de réaliser une vidéo qui rendrait compte de ce travail. Cette vidéo avait pour finalité d'être mise en ligne sur YouTube pour être visible." 24 élèves avaient participé à la réalisation de la séquence.

Et ce n'est pas tout : "comme nous avons mené un projet sur la police scientifique dans l'atelier maths, les élèves ont eu envie de réaliser une autre vidéo qui racontait cette enquête. Nous nous sommes lancés. Cette fois-ci, tout s'est déroulé hors temps scolaires, sur les pauses de midi et deux mercredis après-midis. Une dizaine d'élèves ont participé. Nous avons écrit le scénario ensemble, puis nous avons tourné les scènes. Nous devions réaliser le montage ensemble mais la fin de l'année approchant, je m'en suis chargé chez moi. Cela a été un gros travail puisque je découvrais totalement le montage vidéo." poursuit Gilles Gouro. Tout a été présenté aux parents fin juin.

La vidéo comme outil pédagogique ayant donc fait ses preuves à Avoine, le procédé a été renouvelé et enrichi pour cette nouvelle année scolaire, une envie née lors de la fête de la science et donc concrétisée rapidement : "Au retour des vacances de la Toussaint, nous avons préparé deux autres vidéos autour de l'astronomie, qui ont été mises en ligne en début d'année. Ce sont les élèves qui ont participé à la vidéo sur la police scientifique, maintenant en troisième, qui ont tourné. Au cours de ces tournages, deux nouvelles élèves de quatrième, Jade et Morgane, ont rejoint le groupe et se sont montrées particulièrement motivées."

La suite ? "Les vidéos suivantes ont été réalisées avec Jade et Morgane, sur des thèmes variés. Nous les avons écrites, réalisées et montées ensemble. Tout cela se déroule sur les pauses méridiennes, auxquelles s'ajoutent deux mercredis après-midis depuis le mois de mars puisque certaines vidéos nécessitaient l'installation de décors différents et des changements de tenues nécessitant un temps plus long. Par ailleurs, tourner le mercredi après-midi permet d'avoir un son de meilleure qualité, sans tous les parasites liés à la vie au collège (cris...). Notre prochaine vidéo comprendra ainsi plusieurs décors puisqu'elle se déroule dans plusieurs pays. Pour ces dernières vidéos, nous avons changé de matériel pour avoir une image et un son de meilleure qualité."

Après le format "journal télévisé", une nouvelle vidéo sur la police scientifique doit encore être tournée avant la fin de l'année avec l'esprit d'un court métrage. Un travail de groupe motivant pour les élèves qui sont du coup plus à l'aise avec l'expression orale. Vous pourrez voir le travail des collégiens d'Avoine le 26 mai aux Nuits Astronomiques de Touraine ou alors dès maintenant sur leur chaîne YouTube Scienticfiz en cliquant ici.