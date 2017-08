3 nouveaux artistes rejoignent Terres du Son

De la soul venue du Sénégal, de l'électro made in France et un Tourangeau.

Plus que deux mois avant le début de la 13ème édition du festival Terres du Son de Monts, sur le Domaine de Candé. Du 7 au 9 juillet, Gojira y croisera Imany, Naive New Beaters, Birdy Nam Nam, Kate Tempest, Tété, Camille ou Petit Biscuit (nos précédents articles sur la programmation sont par ici) + la crème du rock, du jazz ou de la pop locale.

Ce mercredi, 3 noms complètent cette affiche, voici une courte description par l'équipe de l'événement pour en savoir plus avant de les voir sur scène...

FAADA FREDDY (Senegal – Soul)

C’est l’histoire d’un enfant des rues de Dakar, qui fabrique des guitares avec des boîtes de conserve pour faire exister ses rêves de musique. C’est l’histoire d’une voix qui a séduit et a collaboré avec les plus grands artistes internationaux de Damon Albarn à Wyclef Jean des Fugees. Entre battements de chœurs et claquements de doigts, Faada Freddy enchante avec sa voix unique au service d’une pop music millimétrée, à la fois innovante et empreinte de toute l’âme de

la soul.

ISAAC DELUSION (Electro pop – France)

C’est aux confins des grands espaces, quelque part entre l’Islande, l’Inde et le Laos, que gravitent les rêves d’Isaac Delusion. Le désormais quintet est de retour avec des mélodies suaves et des compositions vaporeuses. Pop décomplexée, ensoleillée, ils partagent une aisance, presque une forme de naïveté et de lâcher prise, qui fleurent bon avec l’été. Ce sera le samedi.

MAZE Programmé dans le cadre de la carte blanche aux Îlots Electroniques. (Techno/Electro - Tours)

Lauréat 2017 du dispositif Propul’son, MAZE est né de la rencontre de Sylvain PELIER (Machiniste/Synthétiseur) et Lucas SIMONEAU (Machiniste/Mixage Live). Le duo Techno/Electro qui officie entre Tours et Paris a décidé, par choix esthétique et sonore, d’utiliser exclusivement des instruments analogiques, leur permettant une liberté d’interprétation totale en live et de garder ce rapport qui leur est cher entre musicien et instrument.