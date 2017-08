LEGISLATIVES : Isabelle Gaudron lance aussi sa campagne

La conseillère régionale PS affronte la députée sortante Claude Greff (LR).

3 jours après le second tour de la présidentielle et tout juste un mois avant le 1er tour des élections législatives prévu le dimanche 11 juin dans le but d'élire la nouvelle Assemblée Nationale, la conseillère régionale de la majorité de gauche Isabelle Gaudron se lance sous les couleurs du PS et du PRG sur la 2ème circonscription d'Indre-et-Loire (Amboise, Château-Renault...), actuellement détenue par l'élue Les Républicains Claude Greff.

Pour le début de cette campagne socialiste, un apéro est organisé ce mercredi 10 mai dès 19h sur l'Île d'Or d'Amboise où la candidate sera entourée de ses soutiens sous le kiosque. Elle en profitera aussi pour présenter son suppléant.