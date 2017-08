PRESIDENTIELLE EN TOURAINE : Les premiers résultats à 20h

Emmanuel Macron en tête

Ce dimanche soir, comme pour le 1er tour, Info-Tours.fr vous fait vivre le second tour de l’élection présidentielle en direct au fil de la soirée avec les résultats dans les principales communes du département, les réactions locales et l’analyse de la soirée... Voici donc les résultats disponibles à 20h sur le département. Ils sont très partiels, concernent surtout des petites communes rurales alors que le dépouillement n'a débuté que vers 19h30 à Tours.

Au niveau national, Emmanuel Macron est donné en tête avec 65,1% des voix, et donc annoncé élu à la tête de la République.



Nombre total de votants : 21 747

Abstention : 19,42

Bulletins blancs : 8,67%

Suffrages exprimés : 19 014

Emmanuel Macron : 57,66%

Marine Le Pen : 42,54%

Au niveau national, on évoque une abstention supérieure à 25%, un score supérieur au premier tour et historiquement haut pour un second tour de présidentielle.