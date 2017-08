Un nouveau parcours à la Cité Royale de Loches

Pour percer les secrets du Moyen-Âge.

Cap au sud de Tours pour ce second week-end prolongé du mois de mai avec l'inauguration du nouveau parcours thématique de la Cité Royale de Loches : "Le Moyen-Âge, le vrai du faux", à découvrir jusqu'au 1er octobre.

L'équipe du monument explique de quoi il s'agit :

"

Ce parcours événementiel emmène le visiteur dans les deux parties de la cité royale, le logis et le donjon, permettant d’aborder différentes thématiques de façon ludique et décalée. Il ne s’agit pas d’une présentation de collections patrimoniales, mais d’un parcours à travers les différents espaces, au cours duquel le visiteur devient acteur de sa découverte en manipulant et interagissant avec les éléments scénographiques, et en cherchant les réponses qui lui permettront de découvrir la réalité de cette longue période de notre histoire, qui parcourt près de mille ans.

En abordant ce thème de façon ludique, le parcours s’adresse à tout type de visiteurs : jeunes ou moins jeunes, familles, visiteurs étrangers puisque l’ensemble du parcours est jalonné de panneaux de médiation bilingues (français/anglais) et de décors, offrant un double niveau de lecture (adulte/enfant) permettant au visiteur d’approfondir ses connaissances."

Des animations spécifiques sont prévues pour les enfants cet été.

Ouvert tous les jours de 9h à 19h

Plein tarif : 8,5€ / Tarif réduit : 6,5€ / 6€50 les 6 et 7 mai pour l'inauguration.

Gratuit moins 7 ans

Photo : Gillard & Vincent.