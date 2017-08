Un homme de 90 ans disparu vers Nazelles-Négron

Les gendarmes lancent un appel à témoins.

Depuis ce lundi 1er mai, la gendarmerie d’Amboise recherche dans le secteur de Nazelles-Negron Edmond Gonneau, un homme de 90 ans vu pour la dernière fois par ses proches à bord de son véhicule à proximité du cimetière de Nazelles-Négron dimanche 30 avril à 12h30.Depuis, plus de nouvelles du retraité...

Mr Gonneau mesure 1m60, il est de corpulence mince, porte habituellement une casquette grise bariolée et un manteau de couleur beige. Il n'est pas en possession de téléphone portable mais dispose de sa pièce d’identité et d'un chéquier.



Il circule à bord de son véhicule, une Peugeot 306 immatriculée AX-711-EE de couleur grise (carrosserie abîmée au niveau du pare choc arrière, fanion jaune sur l'antenne, un petit chien est accroché sur le rétroviseur central).



En cas de renseignement contactez le 17 ou la brigade d'Amboise au 02-47-30-63-70. Plusieurs patrouilles et enquêteurs sont déjà engagées dans le secteur..





D'après communiqué.