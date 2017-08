Le 14 mai.

Le Centre Equestre d'Azay le Rideau organise une nouvelle édition de sa randonnée équestre, pédestre et VTT le 14 mai 2017. Avec des boucles de 10 ou 30 km au milieu des vignes et pommiers, ce sont des paysages bucoliques et reposants qui se dessineront sous vos yeux, à cheval ou à vélo !

Ca commence dès le matin, dès 5€ en VTT, 8€ à cheval. Apéro et déjeuner au retour.

Infos au 06 20 31 10 44.