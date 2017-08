52 permis confisqués sur les routes tourangelles

Dont 29 à des conducteurs qui allaient trop vite.

Alors que ce week-end du 1er mai s’annonce chargé sur les routes de la région (orange selon Bison Futé ce samedi, et ce sera pire pour les retours lundi), voici le dernier bilan des contrôles routiers menés par les policiers et les gendarmes tourangeaux entre le 20 et le 26 avril.



Sur cette période, 211 conducteurs ont été surpris en infraction, et un sur 4 a immédiatement vu son permis saisi par les forces de l’ordre. 52 personnes n’ont donc plus le droit de conduire, dont 29 qui étaient en excès de vitesse, avec un dépassement supérieur de 40km/h à la limite autorisée. 15 autres conducteurs avaient trop bu (dont 6 interceptés par la police dans l’agglo de Tours, les autres par les gendarmes) et 8 avaient consommé des stupéfiants.



Au total, 113 excès de vitesse ont été recensés par les radars mobiles en 7 jours, 33 infractions liées à l’alcolémie, 8 à la drogue et 57 délits divers.