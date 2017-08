Auzouer-en-Touraine et Villedômer : on n'utilise pas l'eau des puits

L'interdiction est prolongée.

Le 29 octobre 2009, le préfet d’Indre-et-Loire a pris, en application du principe de précaution, un arrêté d'interdiction d'utilisation de l'eau des puits et captages domestiques situés sur certaines parcelles des communes d'Auzouer-en-Touraine et Villedomer, pour une durée de six mois. Cet arrêté a été prolongé jusqu'à ce jour.



En l’absence d’élément nouveau de nature à justifier sa levée, cette interdiction est à nouveau prolongée jusqu’au 31 décembre 2017.



Elle concerne 17 puits et ne s'applique pas à l'eau du réseau public de distribution d'eau potable, compte-tenu des contrôles analytiques réguliers menés sous la surveillance des autorités sanitaires.

D'après communiqué.