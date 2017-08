Golf : une Coupe de l'Espoir pendant 3 jours

Elle débute ce vendredi 28 avril à St-Antoine-du-Rocher.

La Coupe de l'Espoir approche... C'est une des compétitions de golf parmi les plus jouées en France avec près de 6 000 golfeurs participants aux épreuves qualificatives départementales.



Pour l'Indre-et-Loire, celles-ci se déroulent en ce dernier week-end d'avril au golf d'Ardrée (à Saint-Antoine-du-Rocher). Ces deux épreuves permettront aux meilleures équipes en net et en brut de se qualifier pour la finale nationale qui rassemblera les golfeurs de toute le France, le 15 octobre 2017 au Garden Golf Forêt de Chantilly (Oise).



Ces épreuves se dérouleront en formule « double scramble » par équipe de 2 avec classement en net et en brut. Les informations et les inscriptions seront accessibles sur ce lien.



L'inscription à cette compétition : 20€ pour une journée et 30€ pour deux jours.



Une manifestation exceptionnelle du fait de son but solidaire puisque l'ensemble des sommes collectées seront reversées au comité d'Indre-et-Loire de la Ligue contre le Cancer.



La Coupe de l'Espoir est une des rares épreuves qui allient la pratique du golf avec l'intérêt du classement, la pratique d'une activité physique indispensable à la santé et la pratique de la solidarité en faveur d'une cause.

D'après communiqué.