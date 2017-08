34 permis confisqués sur les routes d'Indre-et-Loire

Surtout à cause de la vitesse.

Lors des contrôles menés par les gendarmes et les policiers d'Indre-et-Loire du 13 au 19 avril au bord des routes du département, 252 conducteurs ont été verbalisés suite à des infractions.

175 d'entre eux roulaient trop vite, dont 138 dans l'agglomération de Tours. Les gendarmes ont retiré 13 permis de conduire pour des excès de vitesse supérieurs à 40km/h.

Parmi les autres infractions relévées, 20 personnes avaient trop bu, 15 n'ont plus de permis. 6 conducteurs ont aussi été contrôlés positifs aux stupéfiants et n'ont également plus le droit de prendre le volant.

A noter que ce week-end, la circulation s'annonce fluide dans la région malgré les retours de vacances de Pâques. Bison Futé voit vert de vendredi à dimanche.