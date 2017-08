PRESIDENTIELLE EN TOURAINE : Quelques chiffres avant le vote

Le 1er tour aura lieu dimanche, de 8h à 19h.

L'Indre-et-Loire est un département d'un peu plus de 600 000 habitants et 2 tiers d'entre eux seront appelés aux urnes ce dimanche puis le 7 mai pour l'élection présidentielle, dont un peu moins de 200 000 dans les 22 communes de la métropole de Tours.

Selon des chiffres de l'Insee, au niveau régional, 10,7% des électeurs ont entre 18 et 25 ans, 19,2% ont entre 26 et 39 ans, 32,7% sont âgés de 40 à 59 ans, et 37,4% ont plus de 60 ans, et c'est plus que la moyenne nationale qui est de 33,9% (traditionnellement, c'est aussi l'électorat des séniors qui vote le plus). A noter aussi que 52% des électeurs du Centre-Val de Loire sont des électrices, 36% vivent en secteur rural.

En 2012, lors de la dernière présidentielle, 82,7% des électeurs d'Indre-et-Loire s'étaient déplacés aux urnes au 1er tour, 82,8% en Loir-et-Cher, le département le plus civique de la région ce jour-là. En revanche, un mois et demi plus tard aux législatives, à peine 60% des inscrits étaient retournés dans l'isoloir. Pire, au dernier scrutin (les régionales de décembre 2015), moins d'un électeur tourangeau sur 2 a accompli son devoir de citoyen, ce qui reste tout de même mieux que les 45% de participation aux européenne 6 mois plus tôt. Qu'en sera-t-il dimanche alors que près d'un électeur sur 3 pourrait avoir piscine selon les sondages ?

Au sujet des résultats, en 2012, Nicolas Sarkozy était très légèrement en tête au 1er tour avec 28,2% des voix (94 210 enveloppes en sa faveur) contre 28,1% pour François Hollande, soit 470 bulletins d'écart. 3ème, Marine Le Pen avait totalisé 16% soit 53 000 suffrages, 11% pour Jean-Luc Mélenchon (36 000 voix), 10,3% pour François Bayrou (qui soutient cette fois Emmanuel Macron). Parmi les candidats déjà en lice il y a 5 ans et de nouveau présents en 2017 : Nicolas Dupont-Aignan avait fait 2% (6 700 voix), 1,3% pour Philippe Poutou (4 300 voix), 0,7% pour Nathalie Arthaud (2 200 voix) et 0,27% pour Jacques Cheminade (900 voix). Les bulletins blancs ou nuls (qui n'étaient pas différenciés à l'époque) représentaient 2% des suffrages.

Au second tour, François Hollande avait devancé Nicolas Sarkozy sur le département avec 51,2% des voix (165 000 bulletins) et cette fois près de 6% de bulletins blancs ou nuls.

Pour la présidentielle de 2007, 85% des électeurs étaient venus voter au premier tour en Touraine, 86% au second remporté par Nicolas Sarkozy avec 52,7% et 174 000 votes. Au 1er tour, il avait réalisé 30,7% et 104 000 voix, presque 25% pour Ségolène Royal (84 000 bulletins), 20% pour François Bayrou, 9,1% pour Jean-Marie Le Pen (30 000 voix).

Dimanche, les bureaux de vote tourangeaux seront ouverts de 8h à 19h partout, même dans les petites communes. Aucun résultat ne sera communiqué avant 20h, vous pourrez suivre la soirée électorale en direct sur notre site avec les résultats au fur et à mesure, et les réactions des politiques du département. Dans la journée, nous publierons également les taux de participation à 12h et 17h.