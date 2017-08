Canoé kayak : 200 bâteaux en compétition à Veigné

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Le VICK, triple champion de France des clubs, organisait ce dimanche le Sélectif National 3 kayak. Plus de 200 bateaux regroupant les canoës, les kayaks et les kayaks biplace se sont élancés sur un parcours dessiné la veille dans une eau froide.

Les manches de qualifications se sont déroulées jusqu'à 12h00 et à partir de 13h30 les finales A et B se sont enchaînées.

Il faut noter en final A la belle victoire en canoë biplace femme de BEAREPERE Laure et BEUREL Louna du CK du Pays de Brocéliande mais également les très belles performances du VICK de Veigné avec Thouvignon Benjamin et Augu Lucas en canoë biplace, de Landrin Claire, AUGU Christophe Canoë mixte, Landrin Claire Canoë monoplace et dans la finale B Sauvage Florian, Heurtin Jules Canoë biplace



Roger PICHIOT