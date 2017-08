Fête de la Terre au Potager en carrés à la française

C'est à Azay-le-Rideau ce week-end.

Comme chaque année depuis son ouverture en 2015, la Fête de la Terre des Potagers en Carré d'Azay-le-Rideau a pour objectif de présenter la méthode de jardinage créée par Anne-Marie Nageleisen, dans toutes ses dimensions horticoles, agronomiques et écologiques. Les visites débutent donc au plus tôt de la saison, pour donner à chacun l'occasion de découvrir la vie du potager en carrés, depuis la préparation du sol qui se fait en ce moment puis au fil des mois jusqu'à la profusion des récoltes de l'été et la mise au repos automnale.



Tout le week-end est animé par des ateliers, animés par les formateurs de l'École du Jardinage en Carrés - Centre d'agro-écologie : programme des deux journées ci-dessous





Visites accompagnées du "potager en carrés à la française" avec Anne-Marie Nageleisen

En lien avec le thème de la "Fête de la Terre", un accent sera mis sur le travail du sol, à partir de l'exemple concret de la création de ce jardin, initiée il y a à peine 2 ans sur un sol argileux, d'apparence ingrat et pourtant déjà riche de qualités dès lors qu'on sait comment composer avec lui.

> Samedi 22 avril et Dimanche 23 avril de 10 h à 12h30 et de 14h30 à 18h00

Participation sans réservation : 7 €



Ateliers "Observatoire des vers de terre" animé par Anne-Marie Nageleisen

Pour les petits autant que pour les grands ! cet atelier offre l'occasion unique de faire sortir les vers de terre du sol, d'effectuer leur comptage et d'observer la diversité de cette faune invisible si précieuse pour la qualité et la fertilité du sol.

> Samedi 22 avril à 15 h et Dimanche 23 avril à 17 h. La participation à l'atelier est gratuite pour les visiteurs, sans réservation

Ateliers ornithologique : "Les oiseaux du jardin, auxiliaires du jardinier naturel" animé par Elsa Mazières-Fraud, observatrice du refuge LPO au "potager en carrés à la française" Avec Elsa, vous écouterez, observerez les oiseaux présents dans l'environnement du potager et vous apprendrez comment chacun joue un rôle dans l'équilibre écologique, comment les accueillir pour vous assurer de leur contribution au jardinage naturel tout au long de l'année.

> Samedi 22 avril à 17 h et Dimanche 23 avril à 10 h. La participation à l'atelier est gratuite pour les visiteurs, sans réservation



Atelier botanique et créatif "Terre amoureuse, terre à modeler" animé par Émilie Boillot, Touraine Terre d'Histoire

Dans un jardin où la terre est "amoureuse" et colle aux bottes du jardinier, pourquoi ne pas faire preuve de créativité en l'utilisant, mêlée à des végétaux, pour créer toute sorte d'objets utiles à la biodiversité et décoratifs ? Aux côtés d'Émilie, vous comprendrez la richesse de toute la flore d'un jardin.

> Dimanche 23 avril de 14 h à 17 h 30

Participation sur inscription auprès de Touraine Terre d'Histoire au 06 15 59 92 13

D'après communiqué.