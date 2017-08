Public en Herbe : dernière de la saison à Neuvy-le-Roi

De la musique en boîte loufoque avec des ouvriers-musiciens...

Le Théâtre Billenbois dont l'objectif est d'amener des spectacles jeune public dans les petites communes tourangelles, en partenariat organise ce dimanche 23 avril à 17h Salle Armand Moisand à Neuvy-le-Roi un spectacle-concert de la Cie Ernesto Barytoni : « La Fabrik »



Pommes-monstres, catapulte à bonbons, jerrican, clairon, boites de conserves,… et trois employés « modèles » pour un spectacle musical loufoque ! Le quotidien des trois ouvriers- musiciens de La Fabrik est de mettre de la musique en boite. Leur temps est rythmé et cadencé, la mécanique ne tolère pas de fausses notes… Mais Ti, Kata et Mo ne l’entendent pas de cette oreille !



Un spectacle tout public. Les réservations sont conseillées au 09.61.54.86.75 ou à theatre@billenbois.com. Le tarif est de 5.80 euros par personne.





D'après communiqué.