Plus d'accidents et de blessés sur les routes d'Indre-et-Loire

Mais moins de morts.

La préfecture d'Indre-et-Loire vient de publier son dernier bilan sur la sécurité routière dans le département. Entre janvier et mars, 8 personnes ont perdu la vie dans des accidents, contre 11 sur le premier trimestre 2016 qui était particulièrement meurtrier par rapport aux années précédentes.

Cette diminution du nombre de morts est donc une relative bonne nouvelle, mais le bilan met aussi en avant d'autres chiffres plus problématiques : les accidents sont en hausse de 17% en ce début 2017 avec 191 chocs recensés, soit presque 30 de plus que sur le laps de temps janviers-mars 2016. Le nombre de blessés progresse aussi fortement : 217 victimes contre 194 début 2016. Sur le seul mois de mars, il y a eu 71 blessés contre 48 en mars 2016, 62 accidents contre 42 un an plus tôt.

Alors qu'une 9ème victime de la route est décédée début avril, il convient donc de lancer un appel à la prudence en amont de ce week-end de Pâques qui s'annonce chargé sur les routes et autoroutes tourangelles, en particulier ce vendredi soir et ce samedi en direction du sud (attention bouchons sur l'A10 !) mais aussi lundi en direction de Paris. Le temps s'annonçant agréable, c'est aussi un facteur accidentogène.