Les petites communes en manque de pompiers volontaires

Une campagne de recrutement vient d'être lancée.

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Indre-et-Loire vient de lancer une campagne de recrutement ciblée dans le département. 5 centres d’incendie et de secours ont été identifiés : Cléré-Les-Pins, Chouzé-sur-Loire, Yzeures-Sur-Creuse, Grand Pressigny et Neuvy-Le-Roi. Tous manquent de pompiers volontaires.

En partenariat avec la municipalité et les sapeurs-pompiers du secteur, des réunions publiques d’information sont programmées.

Vendredi 14 avril à 19 h, au foyer rural à Cléré-les-Pins

Samedi 15 avril à 11 h, salle Eugène-Raulo, Port-Boulet à Chouzé-sur-Loire

Vendredi 5 mai à 20 h, salle des fêtes à Yzeures-sur-Creuse

Vendredi 12 mai à 19 h, au foyer rural, au Grand-Pressigny.

La réunion à Neuvy-le-Roi suivra.

Ces actions seront accompagnées de campagne d’affichage dans les communes et d’une opération sacs à pains dans les boulangeries des secteurs durant 2 mois. Objectif : Créer une dynamique et recruter de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires.

D'après communiqué.