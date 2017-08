Esvres, capitale du swing pendant 3 jours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Ce week-end c'était le festival Happy Hop Swing de l’association Au Tours du Rock à Esvres-sur-Indre pour la 3ème année. Très complet, il couvre une plage historique importante des années 20 à la fin des années 50.

Il y avait 25 ateliers que l’on pouvait choisir à la carte : Lindy Hop / Blues / Balboa / Rock Boogie / Charleston et 10 profs : Cédric Clerc, Caroline Faivre, Nicolas Naman, Virginie Walker, Rija Rakotondrainibe, Élise Klein, Jean Philippe Delort, Susana Bernal Sanchez, Shirel, Sandhya

2 guests pour l'ambiance : Margaux Dours, Jered Morin, 2 soirées 100% live (vendredi et samedi), 8 concerts sur le week end, Les Swing Shouters, Les RhythmSketches, Le TrioR Swing'n'Roll, Le Fifteen Jazz Lovers (Big Band), The Dodgers, Stompin'Joe, 1 vintage corner pour se looker et 1 rassemblement d'autos/motos anciennes avec le Rallye Touristique Happy Hop Swing et un soleil au rendez-vous cette année.

Les danseuses et danseurs ont joué le jeu, et des costumes plus beaux les uns que les autres ! Une ambiance folle pendant ces 3 jours et une commune plongée dans lpassé festif.

Isabelle ANNO