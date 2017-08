En 2016, 112 embauches pour la Caisse d'Epargne Loire-Centre

Elle revendique 30 000 nouveaux clients.

Extraits de communiqué de presse :

Pour la Caisse d’Epargne Loire-Centre, dont le territoire correspond exactement à celui de la région Centre-Val de Loire, l’année 2016 affiche une activité commerciale très soutenue. La conquête de près 30 000 nouveaux clients et les 10 milliards d’euros d’encours de crédits démontrent que la Caisse d’Epargne Loire-Centre continue à accompagner les projets de tous ses clients. Le produit net bancaire, équivalent du chiffre d’affaires, s’élève à 332 millions d’euros et son résultat net atteint 63,8 millions d’euros.

La Caisse d’Epargne Loire-Centre a décidé de contribuer au fonds d’investissement régional de développement de l’innovation « Loire Valley Invest » à hauteur de 2 millions d’euros.

Un crédit à la consommation sur deux est signé par voie électronique et la Caisse d’Epargne est la première banque à proposer Apple Pay pour régler ses achats par mobile et Banxo, l’agrégateur de comptes.

Inauguration de l’espace NéoBusiness au sein de MAME, lieu-totem de la French Tech Loire Valley à Tours.

Obtention du label AFNOR pour l’égalité et la mixité professionnelle.

En juin, la Caisse d’Epargne Loire-Centre remporte l’appel d’offres pour la conception, la construction, le financement, la maintenance et l’exploitation de l’immeuble Citévolia pour les nouveaux bureaux de la CCI du Loiret.

Première Caisse d’Epargne à distribuer avec succès les nouvelles gammes assurance vie et prévoyance du Groupe BPCE.

Sur le compartiment des crédits, alors même que l’évolution était déjà à la hausse depuis plusieurs années, l’année 2016 confirme la place de prêteur de référence de la Caisse d’Epargne Loire-Centre. Aussi bien les crédits à la consommation, en progression de 10,45 %, que les crédits immobiliers, en augmentation de 11,6 %, ont continué de séduire nos clients particuliers. Il en est de même pour nos clients professionnels et entreprises dont les crédits d’équipement et d’investissement affichent une progression supérieure à 10 %.

Au cours de l’année 2016, ce sont plus de 2,5 milliards d’euros d’engagements de crédits que la Caisse d’Epargne Loire-Centre a mis à la disposition des projets de ses clients, tous marchés confondus.

Pourtant, malgré cette réussite commerciale, le produit net bancaire est en recul de 2,8 % par rapport à 2015. Il s’élève à 332,6 millions d’euros. Ce décalage, dû principalement au niveau historiquement bas des taux d’intérêt, avait été anticipé dans le budget prévisionnel.

Grâce à un résultat net de 63,8 millions d’euros, la solidité financière de la Caisse d’Epargne Loire-Centre reste bien réelle comme l’attestent ses fonds propres à 1,5 milliard d’euros.

Malgré un contexte de saturation de l’offre, la Caisse d’Epargne Loire-Centre parvient à conquérir de nouveaux clients. Il s’agit d’une tendance constante depuis plusieurs années. Forte de ses 1 872 collaborateurs, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a convaincu 30 000 nouveaux clients de la rejoindre et 15 000 nouveaux sociétaires ont choisi de partager les valeurs mutualistes de la banque coopérative. Aujourd’hui, ce sont plus de 260 000 clients sociétaires qui détiennent la totalité de son capital social.

Banque du développement régional, la Caisse d’Epargne Loire-Centre met un point d’honneur à soutenir les projets majeurs de son territoire. A ce titre, elle a pu accompagner certaines réalisations de référence comme les incubateurs numériques d’Orléans et de Tours, le nouveau bâtiment Sephora avec le groupe Deret, la réhabilitation par l’ADAPEI 37 de sa maison d’accueil spécialisé à Joué-lès-Tours ou encore le fonds d’innovation « Loire Valley Invest » avec la Région Centre-Val de Loire et les 2 métropoles d’Orléans et de Tours.

Les domaines d’intervention de la Caisse d’Epargne Loire-Centre lui permettent d’avoir une vision à 360 degrés sur son environnement. Car elle agit non seulement auprès des particuliers, des professionnels, et des décideurs en région mais aussi auprès des acteurs de la vie culturelle, sportive et associative.

Omniprésente, la Caisse d’Epargne Loire-Centre l’est par son implication en faveur de l’emploi. Elle est l’un des plus importants employeurs de la Région Centre-Val de Loire et, en 2016, elle a recruté 112 personnes en CDI et 442 en CDD et en apprentissage. Elle a obtenu en octobre dernier le label AFNOR qui reconnaît les actions mises en place en matière d’égalité et de mixité professionnelle.

L’association Parcours Confiance permet à la Caisse d’Epargne Loire-Centre de conforter sa place de premier acteur du microcrédit en Région Centre-Val de Loire, et a accordé plus de 610 microcrédits pour un montant de près de 1,5 million d’euros en 2016. Le mécénat de solidarité vient compléter l’engagement sociétal de la Caisse d’Epargne Loire-Centre et prend forme avec sa fondation. Cette dernière, devenue une fondation d’entreprise à part entière, a pu accompagner 69 projets pour un montant total de 220 000 euros à l’occasion de l’appel à projets 2016. Au total, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a consacré en 2016 plus de 2,5 millions d’euros aux actions de responsabilité sociétale, soit environ 4% de son résultat net comptable.

L’année 2017 marque la dernière année du plan d’orientations stratégiques 2014-2017 de la Caisse d’Epargne Loire-Centre. Les travaux ont déjà démarré pour la construction de son nouveau plan stratégique 2018-2020. Elle souhaite bâtir un projet qui repose sur une vision de la banque de demain, en capitalisant sur les nombreuses initiatives digitales lancées en 2016, comme le paiement par mobile avec Apple Pay, l’agrégateur de comptes Banxo, le retrait d’espèces aux guichets automatiques par SMS et la signature électronique. Aujourd’hui, un crédit à la consommation sur deux est signé par voie électronique. A l’horizon 2020, 80 % des produits pourront être souscrits à distance.